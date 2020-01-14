Tevfik Göksu'nun açıkladığı belge İmamoğlu'nun iddiasını çürüttü!

Kanal İstanbul projesine ilişkin iddialarına her gün bir yenisini ekleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yanıt bu kez AK Parti Grup Başkanı ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'dan geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul protokolü için, "Parti Meclisi'ne gelmeden imzalanmış, o yüzden geçersiz" demişti.

AK Parti Grup Başkanı ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, İmamoğlu'nun Paris'te imzaladığı protokolü bir ay sonra İBB Meclisi'ne getirdiğini açıkladı.

"Allah insanı iddiasından vurur" diyen Göksu, "Bir projeye karşı olabilirsiniz, benimsemiyor olabilirsiniz, farklı kanaatleriniz olabilir ama bu farklı kanaatleriniz illa yanlış söylemenizi gerektirmez" ifadelerini kullandı.