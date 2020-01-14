HABER /  YEREL
ADV Mazluma Çatı Olalım

Adana Ceyhan'da Zübeyde Hanım büstüne çirkin saldırı

Demirören Haber Ajansı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın büstüne, ölümünün 97'nci yıl dönümünde yapılan çirkin saldırı, tepki çekti.

ADANA'nın Ceyhan ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Zübeyde Hanım büstü, önceki gün kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Büstün üzerinde bulunan harfler yer yer sökülerek hakaret içeren kelimeler oluşturulmak istendi.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın ölüm yıl dönümünde yapılan çirkin saldırıyla tahrip edildiğini görenler, tahribatın sorumlularının tespit edilmesi için yetkilileri göreve çağırdı. Büstteki yazıların Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın talimatıyla değiştirileceği öğrenildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Almanya'nın para derdine bakın! Bütçe fazla verdi ne yapacağız diyorlar
CHP’li İbrahim Burak Oğuz'un iddianamesinde dikkat çeken detaylar
Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırıyor! Yılın en yüksek seviyesini gördü
Nedim Şener'den Aygül Demirtaş'a okkalı yanıt! Demokrasi dersi verdi
MHP'li belediye başkanından A Milli Kadın Voleybol Takımı'na 'teşhircilik' tepkisi
Ekrem İmamoğlu'ndan PKK'lı terörist Sakine Cansız kitabıyla ilgili açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Arnavutköy'de ormanda cesedi bulunan kadını oğlunun öldürdüğü ortaya çıktı
Barcelona yeni teknik direktörü Quique Setien'i tanıttı
Beşiktaş kupa maçı için Erzurum’a geldi
Darüşşafaka sınavı 2020 hangi illerde yapılacak başvuru şartları
MHK'den hakemlere yeni uygulama eğitimi
e okul sistemi girişi karne notları öğrenme 2020
Yorumlar