Kayserispor Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki mücadelede Kayserispor ve Fenerbahçe golsüz berabere kaldı. Fenerbahçe tur için avantaj elde ederken rövanş 21 Ocak'ta Kadıköy'de oynanacak.

9. dakikada Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Harun soluna yatarak direk dibinde topu çeldi.

26. dakikada Lopes sağdan ortaladı. Arka direkte Emre kafayı vurdu. Top yandan auta çıktı.

34. dakikada Kayserispor, Lopes’in kafa vuruşu ile golü buldu. Ancak hakem Bahattin Şimşek, VAR’ın uyarısı ile pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi.

39. dakikada Hasan Hüseyin, ceza alanı dışından sol ayağı ile sert bir şut çıkardı. Top, üstten az farkla auta gitti.

55. dakikada Kayserispor gole çok yaklaştı. Bu dakikada Lopes’in uzun pasında Artem Kravets, kaleci Harun ile karşı karşıya kaldı. Kravets plase vuruş yaptı. Açıyı kapatan Harun, topun ağlara gitmesine mani oldu.

65. dakikada sol kanattan Deniz Türüç ortaladı. Kruse ön direkte kafayı vurdu. Top, az farkla auta çıktı.

77. dakikada Alper Potuk kaleye şutunu attı. Kaleci Lung'dan seken topu altıpas çizgisi üzerinde önünde bulan Ferdi vuruşunu yaptı. Top az farkla yandan auta çıktı.