ABD askerlerinin olduğu üsse füzeli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne füzeli saldırı düzenlendi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde ABD askerlerinin bulunduğu el-Taci askeri üssüne roketli saldırı gerçekleştirildi. Irak güvenlik güçleri kaynakları, el-Taci askeri üssüne 5 katyuşa roketi düştüğünü belirtti.

Ölen ya da yaralanan olmadı

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'li askerlerin kaldığı Taci Askeri Üssü'nün katyuşa füzesiyle hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.