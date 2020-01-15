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Milan Cengiz Ünder'e talip oldu

Roma'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon formasından uzak kalan Cengiz Ünder için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

İtalya Serie A'daki temsilcilerimizden Cengiz Ünder, Milan'ın radarında. Sky Sport'a göre, Milan kulübü önümüzdeki günlerde milli futbolcu için Roma ile görüşme yapacak.

Kadroda tutmak istiyor
Haberde Roma'nın Cengiz'i satmak istediği ancak Zaniolo'nun sakatlığı sonrası daha çok forma giyecek olması nedeniyle kadrosunda tutmak istediğine yer verildi.

12 maçta 1 gol
Başkent ekibi iyi bir teklif gelmesi halinde oyuncusunu elden çıkarabileceği belirtiliyor. Bu sezon Roma ile 12 maça çıkan Cengiz Ünder 1 gol kaydetti.

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