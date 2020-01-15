Orada kötü şartlar var! BM ilanla para istedi

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Suriye'nin kuzey doğusundaki göçmenler için ilanla para istedi.

BM Nüfus Fonu, Suriye'nin kuzey doğusunda 22 Aralık 2019 - 4 Ocak 2020 tarihleri arasındaki gelişmelerle ilgili bir bülten yayınladı.

Bültenin sonunda bölgedeki "zorluklar" hakkındaki bölüm yer aldı. BM, "Suriye'nin kuzey doğusundaki toplu barınaklarda yaşanmaya devam eden zorluklar: Aşırı kalabalıklaşma, ihtiyaçları karşılamak için kışlık kıyafetlerin yetersizliği, içme suyu eksikliği, kadına yönelik şiddet ve barınaklarda yeterli aydınlatma ve ortak kullanma suyu endişeleri. Toplu barınaklardaki kötü yaşam koşulları ve geçim imkanlarının yetersizliği, kadınları şiddet de dahil olmak üzere koruma risklerine sokuyor." dedi.

Bültende para isteyen BM Nüfus Fonu "Acil İhtiyaçlar" başlığı altında şu ilanı yaptı:

"BM Nüfus Fonu'nun, Ocak-Mart 2020 arası Suriye'nin kuzey doğusu için (El Hal Kampı dahil) fon açığı, acil ihtiyaçlar (hizmet ve tedarik) için ihtiyaç duyduğu para:

Kitler 5.650.300 dolar

Hizmetler 1.102.000 dolar

Toplam 6.752.300 dolar"

Bugüne kadar 19 bini kadın 75 bin kişi Haseke, Rakka, Halep bölgesinden göç etti. Bu topluluğun büyük bölümü iki kez göç etmek zorunda kaldı.