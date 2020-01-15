Dünya otomotiv devi Opel'den işten çıkarma açıklaması!

Peugeout ile Citroen markasının sahibi PSA'nın Alman birimi Opel, Temmuz 2025'e kadar zorunlu işten çıkarmaların yapılmayacağını, ancak eski çalışanların işten ayrılmasını teşvik edecek gönüllü işten ayrılma programını yeniden gündeme getirdiğini açıkladı.

Gönüllü işten ayrılma planı 2,100 kişiyle sınırlı olacak. Opel ayrıca, Alman Ruesselsheim fabrikasına daha fazla yatırım yapmaya karar verdiğini de açıkladı.

Opel bu fabrikada yeni nesil Opel Astra’yı 2021’den itibaren beş kapılı bir otomobil ve 2022’den itibaren station vagon olarak üretecek.

Reuters