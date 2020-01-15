Minibüs şoförü seyir halinde okey oynadı

SAKARYA 'da pes dedirten bir olay yaşandı. Yolcu minibüsü sürücüsü, araç içi multimedya ekranından okey oynarken yolcular tarafından görüntülendi.

Kocaeli ile Adapazarı arasında yolcu taşımacılığı yapılan minibüsün sürücüsü, araç içi multimedya ekranından okey oynadı. O anlar, araçta yolculuk yapan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Sosyal medyadan tepki yağdı

Sürücünün yolculuk boyunca okey oynamayı sürdürdüğü görüntüler, sosyal medyadan yayınlandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler, sürücüye tepki gösterdi.