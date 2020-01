Gülistan Doku 11 gündür kayıp şüpheli ismin babası konuştu kafalar karıştı

TUNCELİ'de 5 Ocak’tan bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2. Sınıf öğrencisi Gülistan Doku (21) hala bulunamadı. Gülistan'ın erkek arkadaşı Abakarov'un polis olan üvey babası E.Y. ise "Baş şüpheli minibüsçü" ifadelerinde bulundu.

Gülistan Doku’nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü ve kıyısı ile göle su sağlayan Dinar Deresi çevresinde arama yapılıyor.

İNTİHAR NOTU ESKİ VE ŞAKA AMAÇLI YAZILMIŞ

Cumhuriyet'ten Mehmet Kızmaz'ın haberine göre, arama çalışmaları devam ederken 12 Ocak’ta odasında Gülistan’a ait, "Ben ölürsem dolabımı toplayın, arkamdan kimse laf etmesin. Aaa" yazılı not bulundu. Gülistan'ın konuyla ilgili konuşan oda arkadaşı, bulunan 'not'un eski olduğunu söyleyerek, “Not, Aralık 2018’e ait. Üstüne baya güldüğümüz ve eğlendiğimiz bir not olduğu için görür görmez hatırladım. Dolabı dağınık olduğu için biz de Gülistan’a, ‘Dolabını topla’ dedik. O da bu notu yazdı. Hatta o an not ile ilgili, ‘Yıllar sonra bakıp güleceğiz’ demişti. Bu şekilde şakayla yazılan bir nottu. Gülistan güldüğümüz, eğlendiğimiz her şeyi saklıyordu” ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞME TALEBİNİ REDDEDİYOR

Bir dönem Gülistan ile birlikte kafede çalışan bir arkadaşı, Gülistan’ın kaybolduğu 5 Ocak Pazar günü Zaynal Abakarov ile görüştüğünü belirterek, “Gülistan’dan haber alamayınca 16.00 gibi, Zaynal’la görüşmek için mesaj attım ama görüşme talebimi reddetti. İlk mesaj attığımda da ‘Gülistan ile ilgili konuşmak istemiyorum’ dedi. Ardından 19.00 gibi onun iş yerine gittim oraya geldi. Gülistan’dan haberdar alamadığımızı söylesem de gayet rahat bir tavır takınıyordu. Onda hiçbir kaygı v.s. görmedim. Bu durum beni çok şaşırttı. Cumartesi gecesine dair Zaynal, ‘Dışarıda Gülistan ile tartışıyorduk. Annem fark edince bizi eve çağırdı. Gülistan gittikten sonra, evde büyük bir kavga yaşandı’ dedi. Biz ayrıldıktan sonra mesaj atıp, Gülistan’ı sordu. Çocuğun evli olduğunu emniyetteki kayıtlarda öğreniyoruz. Pazar günü ifadeye gittik. Zaynal’ı sorduğumuzda, ‘Sizden sonra muhakkak ifadesi alınacak’ denildi” ifadelerinde bulundu.

BABA: ŞÜPHELİ MİNİBÜSÇÜ

"Zaynal’ın annesi ikinci eşim. Zaynal, 13 yaşından beri yanımızda. Kendisi evli değil. 1.5 yıldır Tunceli’deyiz" diyen Abakarov’un polis olan üvey babası E.Y. ise yıllık izne ayrıldığını ve ailesi ile birlikte Alanya’da olduğunu kaydetti. E.Y., “Açıklama yapsaydım kendimi direkt olayın içinde görürdüm. Bu işlerin böyle olacağını biliyorum. Tecrübeliyim. ‘Olaylar birkaç gün durana kadar en azından Zaynal’ın aileyle karşılaşmaması için birkaç gün işe gelmeyeceğini, Alanya’ya dişçiye göndereceğim’ dedim. Ama böyle olacağını bilmiyorduk ki. Nasıl o evde kalalım. Bunun mantığı yok. Günlük hayatımızı yaşıyoruz” dedi.

E.Y., “Bana göre birinci şüpheli minibüsçüdür. Minibüsteki herkes kameraların bulunduğu yerlerde inerken, Gülistan’ın kameranın olmadığı bir yerde inmesi, kameranın olmaması manidar. Adım başı kameraların bulunduğu bir yerde, minibüsten indiğine dair nasıl bir ibare yok. Bende şaşkınım. Olayın uzaktan, yakından bizimle alakası yok. Burası hukuk devletti. Suçumuz olsa devlet bizi saklar mı? Ben de ilk başka intihar düşündüm. Bugüne kadar suda bulunması lazımdı. Garip” diye konuştu.

‘DARP YAŞANMADI’

Zaynal ve Gülistan’ın 2 ay önce ayrıldıklarını kaydeden E.Y., “Cumartesi günü Gülistan kapıyı çaldı. Zaynal’ı sordu. ‘İşte’ dedik. Ardından eşim kendisini eve davet etti. Çay içtiler. Ben salonda TV izliyordum. 1-2 saat sonra Zaynal geldi. Saat 21.30-22.00 gibi Gülistan’ın gittiğini anladığımda Zaynal’a, ‘Niye yağmurlu havada yanlız yurda gönderdin, git arabayla bırak’ dedim. Gülistan arabaya binmek istememiş. O arada arabamız çamura saplanmış. Ben gittiğimde polis de Zaynal’a yardımcı olmaya çalışıyordu. Aracı çıkarıp eve geldik. Pazar günü de Gülistan, Zaynal’ın yanına gelerek, ‘Barışalım’ diyor, o da, ‘Git akşam konuşuruz’ diyor. Gülistan minibüse biniyor. Zaynal, 14.00 gibi iş yerinden çıkıp eve, evinden spor salonuna, tekrar eve, ardından yine iş yerine gidiyor. 22.30-23.00’e kadar iş yerinde kalıyor. Hiçbir zaman ne tartışma ne de bir darp yaşanmadı. Zaynal, pazar günü ilk, saat 19.00 gibi daha sonra 22.00 gibi olmak üzere asayiş ve karakolda iki defa ifade verdi” dedi.

Baba E.Y., son olarak, "Valiliğe ve cumhuriyet savcılığına gerçekten teşekkür ediyorum. Her iki şeyi de denge de tutarak, çok mükemmel bir tutum sergiliyorlar" ifadelerinde bulundu.