Perşembe ve Cumaya dikkat asit yağmuru var! İstanbul'da en üst seviyede çıktı
İSTANBULl'da yüksek basınçla birlikte hava kirliliği üst seviyelerde ölçüldü. Perşembe ve pazar günü ise vatandaşların çok dikkatli olması gerekiyor zira asit yağmuru bekleniyor.
İTÜ Meteoroloji Bölümü Dr. Deniz Demirhan, Perşembe ve Pazar gününe özellikle dikkat çekerek “Yüksek basıncın olduğu günlerde işlerimizi iç mekanlarda halletmeye özen göstermemiz gerekli. Eğer böyle bir ortamda bulunmamız gerekliyse en azından bir maske yardımı ile solunum yollarımızı koruyabiliriz" tavsiyesinde bulundu.
Maksimum 50 olması gerekirken 189 çıktı
İstanbul'da yüksek basınçla birlikte hava kirliliği üst seviyelerde ölçüldü. Kağıthane'de hava kirliliği değerlerini ölçen İTÜ Meteoroloji Bölümü Dr. Deniz Demirhan, maksimum 50 mikrogram olması gereken PM10 değerini 189 mikrogram, maksimum 25 olması gereken PM2,5 değerini ise 199 olarak ölçtü.
Bu değerlerin artan yüksek basınçla birlikte atmosferde kalacağını ve hava kirliliğini artıracağını belirten Dr. Demirhan, şunları kaydetti: Perşembe gününe kadar kuvvetli bir yüksek basınç bekleniyor. Yüksek basıncın anlamı şu anda bulunduğumuz yerde emisyonu olan gazlar atmosferimizde kalıyor ve dağılmıyor.
Yüksek basınç bize aynı zamanda kararlı bir atmosferi de getirir. Yukarı doğru çıkan gazlar bu nedenle yukarıda dağılamıyorlar. Normalde yukarı doğru çıkan gazlar rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde uzaklaşır. Yoğun olarak hava kirliliğini hissetmeyiz.