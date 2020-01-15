Perşembe ve Cumaya dikkat asit yağmuru var! İstanbul'da en üst seviyede çıktı

İTÜ Meteoroloji Bölümü Dr. Deniz Demirhan, Perşembe ve Pazar gününe özellikle dikkat çekerek “Yüksek basıncın olduğu günlerde işlerimizi iç mekanlarda halletmeye özen göstermemiz gerekli. Eğer böyle bir ortamda bulunmamız gerekliyse en azından bir maske yardımı ile solunum yollarımızı koruyabiliriz" tavsiyesinde bulundu.