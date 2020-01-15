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İBB sözcüsü Murat Ongun'ndan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 'kredi' yanıtı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bazı metro hatları için sağlanan kredilere 'hazine onayı reddedildi' açıklamasına Hazine ve Maliye Bakanlığı yanıt vermiş, 'Ocak ayında Bakanlığımıza sunulmuş ya da Bakanlığımız tarafından reddedilmiş herhangi bir kredi onay talebi olmamıştır' denilmişti. Konuyla ilgili İBB'den yeni açıklama geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sözcüsü Murat Ongun, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'metro hatlarıyla ilgili krediye hazine onayı reddedildi' sözlerine ilişkin açıklamasına yanıt verdi.

Murat Ongun'un açıklaması

Ongun açıklamasında, 'İlgili Bakanlığın bilgisine: İBB projeleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca Kamu Yatırım Programından çıkarıldığı için kredi bulsa da hazine onayına gelmiyor. Dış borç alımı için projenin önce bu yatırım programına alınması sonra da hazine onayı gerekli.' ifadelerini kullandı.

Bakanlığın açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, 14 Ocak Salı (Bugün) yaptığı açıklamasında, “2020’de, özellikle kredi imkânı sağladığımız bazı metro hatlarıyla ilgili de talep açmıştık. Bizim krediyi harekete geçirebilmemiz için Hazine onayı gerekiyor. 3 hatla ilgili bizim bu talebimiz reddedildi ocak ayının ilk haftası” ifadelerini kullanmıştır.
Bu yıl ocak ayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Bakanlığımıza sunulmuş ya da Bakanlığımız tarafından reddedilmiş herhangi bir kredi onay talebi olmamıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, Bakanlığımızdan talep edilen Hazine garantisiz dış borçlanma izinleri,

Üsküdar-Altunizade- Ümraniye Dudullu Metro Hattı 126 Metro Aracı Temini için 29.11.2019 tarihli yazı ile,

Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı İnşaat, elektromekanik İşler ve Araç Alımı, Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı İnşaat, elektromekanik İşler ve Araç Alımı, Çekmeköy Sultanbeyli Metro Hattı İnşaat, elektromekanik İşler ve Araç Alımı, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı İnşaat, elektromekanik İşler ve Araç Alımı projeleri için 30.07.2019 tarihli yazı ile,

Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt ve Kirazlı Halkalı Metro Hatları Projeleri için 22.10.2019 tarihli yazı ile hâlihazırda verilmiştir."

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