Türkiye'nin konuştuğu Hasan M.'den üzücü haber

Sosyal medyada çokça izlenen ve izleyenleri duygulandıran videosuyla herkesin yüreğini burkan Hasan M. madde bağımlısı çıktı.

Babaannesini kaybettikten sonra sokaklarda yaşamak zorunda kaldığını, mendil satarak harçlığını çıkardığını söyleyen 29 yaşındaki Hasan M.'nin söyledikleri herkesi duygulandırmıştı.

"Allah beni şuan sınıyor ve taşıyamayacağım bir yükü bana vermiyor"

Geceleri metro girişinde kapalı kepenklerin önünde yere karton sererek uyuduğunu söyleyen Hasan M., "Hayat şartları üzebiliyor ama şöyle bir gerçek var, Allah insanları sınar. Bu yüzden Allah beni şuan sınıyor ve taşıyamayacağım bir yükü bana vermiyor. Ben genelde yere karton sererek metroda yatıyorum. Benim de bir yerde hayatım değişecek. Ben buna çok inanıyorum. Allah bir yerde benim yüzüme bakacak. Umut her zaman vardır. Hayatın zor yanları var ama yaşamaya değer. Herkesin bir sıkıntısı vardır" ifadelerini kullanmıştı.

AMATEM'de tedavi edilecek

Hasan’a Ankara Valiliğinin sahip çıkmasının ardından tedavisi için de adım atıldı. Vali Vasip Şahin’in “Kendisiyle yakından ilgileniyoruz” açıklamasından sonra Hasan M. dün hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Hasan M., hastanedeki sağlık tarama işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Eğitim Merkezinde (AMATEM) tedavi edilecek.