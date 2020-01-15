Rusya'da hükümet istifa etti! Yerine yeni hükümet kurulacak

Rus haber ajansları son dakika gelişmesi olarak geçti. Rusya'da hükümet, tümüyle istifa etme kararını Başkan Putin'e iletti. Yerine yeni hükümet kurulacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Federal Meclis konuşmasının ardından Rus liderle bir araya gelen Başbakan Dmitriy Medvedev, hükümetin tümüyle istifa edeceği kararını iletti.

Rus devlet ajansı TASS, yeni hükümetin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kurulacağını duyurdu.

"İktidar dengesinde ciddi değişiklikleri beraberinde getirecek"

Rus liderle konuşması sırasında, Putin'in Federal Meclis'te sadece ülkenin bir yıl içinde yapacağı çalışmaların önceliklerini tanımlamadığını, aynı zamanda Rusya Anayasası'nda yapılacak köklü değişikliklerin tanımını yaptığını kaydeden Medvedev, şunları kaydetti: Bu değişiklikler, sadece Anayasanın bazı maddelerinde değil, genel itibarıyla iktidar dengesinde ciddi değişiklikleri beraberinde getirecek.

Bu bağlamda Rusya hükümeti olarak Rusya Devlet Başkanı'na bu kararın uygulanması için gerekli tüm kararları alma imkanı sunmaları gerektiğini söyleyen Medvedev, "Bu koşullar dahilinde, Rusya Anayasası'nın 117. maddesi uyarınca hükümetin tümüyle istifa etmesinin doğru olacağını düşünüyorum" diye konuştu.