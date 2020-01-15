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Beyoğlu'ndaki HDP binası önünde hareketli dakikalar

İSTANBUL Beyoğlu'ndaki HDP İstanbul İl Başkanlığı önünde hareketli anlar yaşandı. Bir kişi silahıyla ateş açtı.

İSTANBUL Beyoğlu'nda Kalyoncukulluğu Caddesi üzerinde bulunan HDP İstanbul İl Başkanlığı önüne gelen bir kişi havaya 7 el ateş etti. Şüpheli daha sonra polise giderek teslim oldu.

Beyoğlu Taksim Kalyoncukulluğu Caddesi üzerindeki bulunan HDP İstanbul İl Başkanlığı binası önüne saat 15.00 sıralarında gelen 1 kişi, 7 el havaya ateş etti. Olayın gerçekleştiği yerin yakınında bulunan Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü binasındaki polis ekipleri hemen duruma müdahale etti.

Şüpheli M.S.H. silahla birlikte yakalanarak yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan silahın ruhsatsız olduğu belirlendi.

Valilik’ten açıklama

İstanbul Valiliği olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Bugün saat 15.00 sıralarında Beyoğlu ilçemizde HDP İl binasının da bulunduğu sokakta M.S.H adlı şüpheli şahıs tarafından silahla havaya ateş açılmıştır.

Şüpheli şahıs Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır.”

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