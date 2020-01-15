HABER /  GÜNCEL

Af haberleri son durum 15 Ocak af ne zaman çıkacak?

Milyonlarca vatandaşın sabırsızlıkla beklediği af yasası ne zaman çıkacak araştırması başladı. Af yasası olarak bilinen cefa infaz düzenlemesi hakkında son bilgileri Adalet Bakanı Abdulhamit Gül verdi. Peki af çıkacak mı, kimleri hangi suçları kapsayacak?

Af yasası haberleri 15 Ocak son af haberini Adalet Bakanı Abdulhamit Gül verdi. Ceza infaz düzenlemesi kapsamında çalışmaların bir süredir devam ettiğini belirten Bakan Gül, önemli ifadelere yer verdi. Peki, af yasası çıkacak mı, çalışmalarda son durum ne?

Konunun önümüzdeki günlerde Meclis’in gündemine gelmesi beklenirken süreçle ilgili son açıklama ise Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den geldi.

Bakan Gül'den yeni af yasası açıklaması: 

Bu konuda hem MHP'den hem partimizden açıklamalar oldu. Meclis açıldığında bu konu AK Parti grubu başta olmak üzere Meclis'in gündeminde olan bir konu. Grubumuzun konuyla ilgili kararı nedir, teknik hususlar nelerdir, akademi ne diyor? Biz teknik olarak baktık artık Meclis karar verecek. Yaşlı, kadın, hamile vs infazın evde çekilmesi, hafta sonu infaz gibi uygulamalar... İyi halin de değerlendirildiği öneriler de var. Ancak son takdir elbette Meclis'indir.

MHP af teklifini neden askıya aldı: 

MHP’nin teklifi beklemeye alması ile ilgili AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un açıklamaları şöyle: MHP’nin kendi teklifini beklemeye alması da bakanlığın düzenlemesini görmek, ona göre katkıda bulunmak içindir. Bütçe görüşmelerinden sonra da konu gündeme gelecektir.

SON DAKİKA HABERLERİ
Mahkemeden Sözcü'nün sahibi Burak Akbay hakkında son dakika kararı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'ye katılımlarla ilgili önemli açıklama
Guilherme Yeni Malatyaspor'da kaldı! Beşiktaş ile anlaşamadı
Temel Karamollaoğlu AK Parti'nin başkan transferini hazmedemedi
Komünist başkan Maçoğlu'na şok! SGK borcunu ödeyemediği için haciz geldi
Arda Turan için Brezilya iddiası! İki kulübe önerildi
ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Davutoğlu bildiklerini anlatırsa yakın tarih yeniden yazılır sözlerine tepki
Ahmet Nur Çebi'den Guilherme açıklaması
Bakan Bekir Pakdemirli'den öğrencilere burs müjdesi!
Çin'in Mesut Özil'e kızgınlığı artarak devam ediyor!
Adil Rami Fenerbahçe'de kalacak mı?
Wikipedia nedir açıldı mı Wikipedia neden kapanmıştı?
Yorumlar