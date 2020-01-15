Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'ye katılımlarla ilgili önemli açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 belediye başkanının AK Parti'ye katılmasıyla ilgili değerlendirmesinde "Bu sayının önümüzdeki haftalarda daha da artacağına inancım tamdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde "Kardeş Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuşma yaptı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Bu sayının artacağına inancım tamdır

Dünkü grup toplantımızda 5 yeni belediye başkanının partimize katılımını yaptık. Bu sayının önümüzdeki haftalarda daha da artacağına inancım tamdır. Her grup toplantımızda peyderpey kadromuzu yeni isimlerle genişletmeyi sürdüreceğiz. Yüreğinde vatan sevgisi olan herkese kapımız açık.

Bürokratik duvarlar örmemeliyiz

Halkımızla asla aramıza bürokratik duvarlar örmemeliyiz. İnsanımıza tepeden bakmak AK Partiliye yakışmaz. Hizmete talip olan kişi aslında zorluklara sıkıntılara talip olduğunu bilmelidir.

CHP'ye vaat eleştirisi

CHP gibi seçim döneminde vatandaşı vaat yağmuruna tutup seçim sonrası unutanlardan olmadık.

Bir işi yapmayı gönülden isteyen mutlaka bir yolunu bulur. Belediyeler ülkemizin en ücra köşelerine ulaşma fırsatı bulduğumuz temel hizmet birimleridir.

Türkiye'nin boşa geçirecek tek bir anı dahi yoktur

Bırakın araç gereç gibi kaynakları atıl halde bekletmeyi, Türkiye'nin heba edecek tek bir çivisi, boşa geçirecek tek bir anı dahi yoktur.