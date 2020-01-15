Komünist başkan Maçoğlu'na şok! SGK borcunu ödeyemediği için haciz geldi

Kamuoyunda komünist başkan olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu başkan olduğu Tunceli Belediyesi'ne SGK prim borçlarını ödeyemediği için haciz geldi. Maçoğlu, maaş, vergi, resim ve harç hesaplarına haciz konulmasına tepki gösterdi.

'Tunceli'nin adı Dersim olarak değiştirilsin' önerisi ile kamuoyundan çok ciddi tepkiler aldıktan sonra uzun süren bir sessizliğe gömülen komünist başkan haciz haberi ile gündeme döndü.

31 Mart 2019 seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) Belediye Başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu; maaş, vergi, resim ve harç hesaplarına haciz konulduğunu açıkladı. Fatih Maçoğlu yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 milyon TL SGK prim borcunun olduğunu ancak bu prim ödemelerinin kendileri yönetime gelmeden önce de gerçekleşmediğini söyledi.

"Ödeme önceden de yapılamaktaydı"

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre; Maçoğlu, "Belediye şirketimizin, Tunceli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne 31.12.2019 tarihi itibarıyla 4 milyon 761 bin 424 lira 20 TL SGK prim borcu bulunmaktadır. Mayıs 2018 tarihinden itibaren SGK prim tutarları ödenmemektedir. Bu ödeme biz yönetime gelmeden önce de yapılmamaktaydı. Yönetime geldiğimizde kamuoyuyla da paylaştığımız gibi devrolan borçlardan kaynaklı SGK ödemesini gerçekleştirememekteyiz" diyerek tepki gösterdi.

"Kanuna aykırı hareket edilmiştir''

Kanuna aykırı biçimde hareket edildiğini savunan Maçoğlu, "Belediye kanunun 15. maddesine göre belediyelerin vergi, resim harç ve iller bankası payına haciz konulamayacağı açık bir şekilde belirtilmiştir. Buna rağmen kanuna aykırı hareket edilerek belediyemizin vergi, resim harç ve iller bankası payına haciz konulduğu için belediyemiz personelinin maaşları ödenmemiştir" şeklinde konuştu.