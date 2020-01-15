Atalay Filiz davasında yeni karar! Yargıtay müeebbet hapis cezasını bozmuştu

Tuzla'da, tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı, "Tasarlayarak öldürdüğü" gerekçesi ile aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Atalay Filiz bu kez, "Nitelikli kasten öldürme" suçundan aynı cezaya çarptırıldı.
Tuzla'da tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı’yı öldürdüğü gerekçesiyle “Tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Atalay Filiz, Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.
Mahkeme, Filiz’in suç vasfını değiştirerek "Nitelikli kasten öldürme" suçundan aynı cezaya mahkum etti.
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