HABER /  DÜNYA

Rus milletvekilinden ABD'ye ilginç suçlama

İhlas Haber Ajansı

Rus Milletvekili Aleksey Juravlyov ülkesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini ABD’ye bağlayarak, ABD’nin iklim silahı icat ederek Rusya üzerindeki iklimi değiştirmeye çalıştığını söyledi.

Rusya parlamentosunun alt kanadı olan Duma Meclisi Milletvekili ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Aleksey Juravlyov Rusya’da yayın yapan bir radyo programına katılarak Rusya’daki havaların anormal bir şekilde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini yorumladı.

Juravlyov, “Karşımızda ileri teknolojiler kullanan bir ABD var. ABD’nin iklim silahları tüm dünyada kullanılabilir. Bu nedenle Rusya’yı da etkiliyor” dedi.

''Vietnam’da iklim silahlarının kullanıldığından eminiz''
İklim değişikliğinin tesadüfi olmadığını ima eden milletvekili, “Umarım bunlar tesadüfi iklim değişikliği değildir. Birincisi Vietnam’da iklim silahlarının kullanıldığından eminiz. Yasaklanmış olmasına rağmen bu silahların kullanıldığını biliyoruz. Çünkü bunu bilim adına araştırma yapıyormuşçasına kullanıyorlar. Yani bir silah olarak değil araştırma gerekçesiyle kullanıyorlar. Bu büyük bir problem ve felakete neden olabilir” diye konuştu.

Rusya tarihinin en sıcak kışını geçiriyor
Milletvekili Aleksey Juravlyov’in bu açıklamalarının ardından sıcak havalar en çok tartışılan konular arasına girdi. Rusya’nın meteoroloji gözlem merkezi uzmanlarından biri olan Evgeny Tishkovets ise Rusya’daki hava sıcaklıklarını değerlendirdi.

Rusya tarihinin en sıcak kış mevsiminin yaşandığına dikkat çeken Tishkovets, “Ocak ayında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üstünde tamamlanacak. Şubat ayında ise yine hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3-4 derece üstünde seyredecek. Hava sıcaklıkları Rusya’da nadiren -5’in altına düşecek” ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterip unvanını sildi
Bakan Hulusi Akar Libya'daki ateşkes için tarih verdi
Fatih Altaylı'dan şoke eden yerli otomobil yazısı kandırılıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Sosyal konut projesine rekor başvuru
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan partisine 'başörtüsü' eleştirisi: Bizim hatalarımızdan birisi
Korsan maç yayını yapan ve izleyenlere ceza geliyor
ÖNCEKİ HABERLER
5 gün devamsızlık yapan belge alabilir mi MEB yönetmeliği
Wikipedia açıldı! Bakın kapatıldığı günden beri Wikipedia'da neler değişti
Şike davasında karar 20 Ocak'ta açıklanacak
3 aylar ne zaman başlıyor 2020 oruçlu karşılamak gerekir mi?
Volkswagen diğer markaları solladı! Rekor satış sayısına ulaştı
15 Ocak ŞOK aktüel 2020 kataloğu indirimli ürünler hazır
Yorumlar