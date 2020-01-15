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Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterip unvanını sildi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav, Demirtaş’ın yazdığı kitaptan uyarlanan tiyatro oyunununa giden eşi Dilek İmamoğlu'na destek çıkan Ekrem İmamoğlu’nun sözlerine tepki gösterip profilindeki unvanını sildi.

Haklarında 'terör’ suçlamaları nedeniyle tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın yazdığı kitaptan uyarlanan tiyatro oyununda buluşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş tartışılmaya devam ediyor.

İmamoğlu: Olgun bir tavır olarak görüyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, oyunu izlemeye giden eşi Dilek İmamoğlu'na dün yaptığı açıklamayla destek çıkarak, "Benim eşim, iyi eğitim almış, üniversite bitirmiş, masteri olan, doktorası olan bir Türk kadını. Benim eşim, nereye gideceğini bilir. Türkiye'yi yorumlayan, dünyayı yorumlayabilen ve ona göre nereye gideceğini bilen Türk kadını. Sadece benim eşim değil, oraya gelen diğer kadınların da aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Kadınların bir kitap üzerinden bir oyunu izlemesi, sürece katkı sunmasını çok olgun bir tavır olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Esas olan vatanseverliktir

İmamoğlu'nun bu sözleri tartışmalara yol açtı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav, profilinde yer alan unvanı İmamoğlu'nu protesto amacıyla sildiğini açıklayarak  "Ekrem İmamoğlu'nun demecinden sonra profilimde yer alan Prof. Dr unvanimi sildim. Unvanlar gelip geçicidir, esas olan vatanseverliktir" ifadelerini kullandı.

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