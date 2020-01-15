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Bakan Hulusi Akar Libya'daki ateşkes için tarih verdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'da Türk askerinin görevine ilişkin olarak "Değişen sayıda personelimiz halen Libya'da danışmanlık yapıyor. Libya'da bir an önce ateşkesin sağlanmasını ümit ediyoruz. 19 Ocak'taki Berlin Konferansı'nda bir sonuç alınacağını umuyoruz.'' dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, medya temsilcileriyle bir araya geldi. Hulusi Akar, Libya'da Türk askerinin görevine ilişkin açıklamada bulundu.

''Libya'da savunma-güvenlik işbirliği ofisi kuruldu''
Konuyla ilgili konuşan Akar, "Değişen sayıda personelimiz halen Libya'da danışmanlık yapıyor. Libya'da savunma-güvenlik işbirliği ofisi kuruldu. Libya eğitim işbirliği timi görev yapıyor. Çabamız hem Libya'da hem İdlib'de siyasi bir çözümle, barışın, huzurun gelmesi, akan kanın durmasıdır." ifadelerini kullandı.

''Ateşkesin sahada karşılığı yok''
Libya’da ateşkes çabalarına yönelik konuşan Akar, “Libya’da ateşkesin bittiğine dair açıklamaların sahada karşılığı yok. Muhatabımız Ruslar, çalışmalarının sonucunu bekliyoruz. Henüz Hafter tarafından resmi bir açıklama gelmedi. 19 Ocak'taki Berlin Konferansı'nda bir sonuç alınacağını umuyoruz. Libya'da bir an önce ateşkesin sağlanmasını ümit ediyoruz. En kötü senaryoda Libyalılar mücadelesini sürdürüyor. Biz de onların ihtiyaçlarını sağlamaya devam ederiz.'' dedi.

''Siyasi çözüm ve kanın durması temel amacımız”
''Libya'ya ilgimiz dün başlamadı, buraya seyirci kalmamız mümkün değil.'' diyen Akar, ''Libya'da siyasi çözüm ve kanın durması temel amacımız” ifadelerini kullandı.

''Hiçbir hainin bu şanlı üniformayı giymesine izin vermeyiz''
FETÖ ile mücadele konusuna da değinen Akar, ''15 Temmuz'dan bugüne 23 bin 324 TSK personeline işlem yapıldı. Hiçbir hainin bu şanlı üniformayı giymesine izin vermeyiz." dedi.

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