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Fatih Altaylı'dan şoke eden yerli otomobil yazısı kandırılıyoruz

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, yerli otomobil projesine sert eleştiriler yönelterek, "Yerli ve milli elektrikli otomobil işinde yanlışlar var diyorum, kandırılıyoruz diyorum, hesaplar tutmuyor diyorum" dedi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun geçtiğimiz ay tanıttığı yerli otomobille ilgili Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan çok sert eleştiriler geldi. 

"Yerli otomobilin hayal evreni" başlıklı köşesinde Altaylı, kamuoyunun kandırıldığını iddia ederek, "Yerli ve milli elektrikli otomobil işinde yanlışlar var diyorum, kandırılıyoruz diyorum, hesaplar tutmuyor diyorum." dedi.

CEO Gürcan Karakaş'a ağır sözler

"Bosch’tan bulduğumuz CEO’dan tık yok" dediği Gürcan Karakaş için Altaylı, hedefindeki isme ağır sözlerle yüklendi:

"Hadi belli ki, bana gıcıksın. Yahu Türkiye’nin otomobil ile ilgilenen, otomotiv gazetecisi dediğin tüm adamları soru soruyor, birine bile yanıt yok. Çünkü adamın umurunda değil. İki senenin sonunda ortaya yerli ve milli bir otomobil koyamazsa ne olacak ki! Aldı zaten transfer parasını, maaş da iyidir. Çeker gider."

Pil eleştirisi

“Litium İon pil talebi ve üretimi 2019’dan 2030’a kadar yani 10 yıllık bir sürede 10 katına çıkacağı" bilgisini veren yazar, dünyada sayılı üreticilerin artan talep için pil fabrikası kurmaya başladığına dikkat çekerek, yazısına şöyle devam ediyor:

"Bizim Almanya kökenli CEO’muza göre pil önemsiz ve “Bir yerden alırız” diyor ya... İşte pilin önemsizliği burada.
Elektrikli otomobil demek pil demek ve biz orada yokuz.
Yani elektrikli otomobil konusunda da bugün patlamalı motorlarda ne ise öyle kalmamızı istiyor Bosch’tan gelen CEO.
Pili başkasından alalım istiyor...
Niye diye merak ediyor insan.
Pili de TOGG yapsın demiyorum ama en azından önemsizleştirmesinler bunu. Israrla vurgulasınlar önemini."

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