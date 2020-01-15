Soner Arıca kimdir aslen nereli Soner Arıca kaç yaşında?

Soner Arıca kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında soruları merak konusu oldu. 90'lı yılların unutulmaz aşk şarkılarına imza atan şarkıcı Soner Arıca 53 yaşında ve aslen Fatsalı. Peki Soner Arıca hiç evlendi mi, eşi var mı?

Soner Arıca şarkıları ile yıllardır Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri. Yıllara meydan okunan görüntüsü ile şarkıları söyleyen aynı zamanda radyoculuk yapan Soner Arıca 53 yaşında ve Fatsalı. Kadir İnanır'ın yeğeni olduğu bilinen Soner Arıca'nın bilinen evliliği yok.

Soner Arıca, 5 Şubat 1966'da yedi kardeşin en küçüğü olarak Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Fatsa'da Sakarya ve Dumlupınar ilkokullarında okuyan Arıca, orta öğrenimini de Fatsa Ortaokulu'nda tamamladı. Lise eğitimi için geldiği İstanbul'da Şişli Koleji'ni bitirdi ve Marmara üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat bölümünü kazandı.



Üniversite eğitimi sırasında TRT gençlik korosunda ilk müzik eğitimini aldı. Daha sonra Engin Cezzar yönetimindeki Tiyatro Eğitim Stüdyosu'nda kısa dönem çalışmalar yapan Arıca, reklam ve oyunculuk teklifleri almaya başladı ve 25 reklam filminde oynadı. 1986 yılında profesyonel olarak mankenliğe başlayan Soner Arıca'nın podyum macerası 5 yıl sürdü. Ayrıca mankenlik yaptığı dönemde bir reklam ajansında casting sorumlusu ve prodüksiyon asistanı olarak çalıştı.

1988 yılında müzik alanındaki çalışmalarına hız veren Arıca, önce Melih Kibar Okulu'nda keyboard ve solfej dersleri aldı. Sonrasındaysa Belkıs Aran ve Timur Selçuk'tan aldığı şan ve solfej dersleri ile kendini geliştirmeye devam etti. Kariyerine şarkı söyleyerek devam etmek isteyen Soner Arıca, mankenlik kariyerine tamamen son verdi ve 1992'de ilk albümü "Bir Umut"'u çıkardı. Albümdeki bütün şarkıların sözleri kendisine ait olan Soner Arıca, müziğini de kendisi yaptığı Sen Türküler Söyle adlı parçayla tanındı. Yeni albüm çalışmalarına devam eden Arıca, 1994 yılında ise "En Güzel Serüven" adlı albümü çıkardı. Bu albümde 11 parçanın 10'unun sözleri kendisine ait olan Arıca, özellikle slow parçalarıyla büyük ilgi gördü. 1995 yılında çıkardığı "Yaşıyorum" adlı albümüyle başarısını pekiştirdi ve 1996 yılında sevilen 4 parçasından oluşan "Yalvarma" adlı maxi single'ı piyasaya sürdü.

Aynı dönemde Popsi adlı dergide haftalık yazılar yazan Soner Arıca, 1997 yılında sokak çocuklarına yardım amacıyla yaptığı çıplak fotoğraflarından oluşan takvimle de ilgileri üzerine çekti.

Müzik kariyerine 1997'de çıkardığı "Herşey Yolunda", 1998'de çıkardığı cover parçalardan oluşan "Sen Mutlu Ol" ve 1999'da çıkardığı "Şarkılar Var" isimli albümleriyle devam eden Arıca, böylece kendisine müzik sektöründe kalıcı bir yer edindi. 2000 yılında TRT için çekilen "Kurşun Kalem" isimli tv dizisinde ilk oyunculuk deneyimini yaşayan sanatçı, 2001 yılında "Kusursuz Aşk" adlı altıncı albümünü çıkardı. 2002 yılında 10 parçadan oluşan Remix albümünü yayınladı ve yine sokak çocukları yararına ikinci bir takvim çıkardı. Ayrıca 2002 yılında Bursa'da özel bir tiyatroda "Love Story" adlı bir oyunda başrolde oynadı.

2003 yılında "Aşkla Dolu Best of Soner Arıca" adlı albümünü çıkartan sanatçı, bir de Burçlar takvimi hazırladı. 2004 yılında "Hatıram Olsun" albümü çıkardı ve Fransızca öğrenmek için birkaç ay boyunca Fransa'da yaşadı. 2005 yılında "Benim Adım Aşk" adlı albümünü piyasaya çıkardı ve aynı yıl, uzun zamandır üzerinde çalıştığı "Belki'de Hiç Unutmadım" adlı romanını yayımladı.

Soner Arıca, 2006 yılında çıkardığı "Bu Yaz Biz" adlı remix albümü de dahil olmak üzere, şimdiye kadar şarkılarına çektiği 45 kliple de bu alanda bir rekora sahip. Sanatçı 2007 yılında çıkardığı Seni Seviyorum adlı single parçası ile müzik kariyerine devam ediyor.