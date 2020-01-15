CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan partisine 'başörtüsü' eleştirisi: Bizim hatalarımızdan birisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin geçmişte başörtüsüyle ilgili ortaya koyduğu tavra ilişkin "Bizim hatalarımızdan birisi; kadının başörtüsü sorununu Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik. Sanane kardeşim." sözleriyle özeleştiri yaptı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Aksaray'da Muhtarlar Buluşması'nda gündeme ilişkin dikkat çeken ifadeler açıklamalar yaptı.

"Başörtüsü konusunda hata yaptık"

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan en önemli açıklama ise başörtüsü ile ilgili şu sözleriydi:

Bizim hatalarımızdan birisi; kadının başörtüsü sorununu Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik. Sanane kardeşim.

Vatandaş işsiz, iş istiyor. Çiftçinin durumu ortada, başka dertlerimiz var. Fakirlik, yoksulluk, anarşi var. Bunları unuttuk; 'kadınlar başörtüsü taksın mı takmasın mı' bunu konuştuk. Bu da yanlış. Çok samimi içten, söylüyorum. Yanlışa her zaman yanlış diyeceğiz. Ben size şunu da söyleyeyim son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti: Cumhuriyet Halk Partisidir.

"Bizim de eksiğimiz yanlışımız oldu"

"Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman doğruları yaptık, doğruları söyledik. Hayır, böyle bir şey demiyorum.." diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, şu özeleştirileri yapmayı da ihmal etmedi:

Bizim de eksiğimiz yanlışımız oldu. Biz Ankara'da oturduk bazen çok güzel laflar ettik. Sonra döndük vatandaşa 'Niye bize oy vermiyorsun?' dedik. Niye size oy versin? Sen vatandaşın ayağına gittin mi? Vatandaşla oturdun konuştun mu, derdini dinledin mi? Kabahat vatandaşın derdiğini dinlemeyen siyasetçilerde. O nedenle kendimizi gayet rahat eleştiriyorum.

"4 aşamalı stratejiyle sorunların hepsi çözülür"

Öte yandan, "Gelişmiş ülke küçük ayrıntılarlarda iş bölümüne giden ülkedir." diyen Kılıçdaroğlu "4 aşamalı bir stratejiyle sorunların hepsi çözülür. Bütün bunları yaptığımız zaman çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur." deyip sıraladı.

-Demokrasi, hukukun üstünlüğü, din ve vicdan özgürlüğü.

-Üretmek, her alan üretmek.

-Güçlü sosyal devlet.

-Sürdürülebilirlik. Dünyadaki değişime ayak uydurmak.