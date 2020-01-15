Birol Şahin kimdir aslen nereli Kaynaşlı Belediye Başkanı tweeti skandal!

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin skandal bit tweete imza attı. Tokyo'ya gidecek olan Filenin Sultanları'nı hakkında çirkin ifadeler kullanan Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin görevinden alındı. Peki Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin kimdir, voleybol tweeti nasıldı?

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin skandal bir tweete imza attı. Türkiye'yi gurur gecesi yaşatan ve Tokyo'ya gitmeye hak kazanan voleybol takımımız yani Filenin Sultanları hakkında çok çirkin bir tweet attı. Bu skandal paylaşım sonrası MHP Lİderi devreye girdi talimatı verdi Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin belediye başkanları listemizden düşürüldü.

Peki kimdir bu Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, aslen nereli, kaç yaşında ve voleybolcularımız hakkındaki tweeti neydi?

Birol Şahin ne yazmıştı: MHP’li Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Almanya’yı yenerek Tokyo’da olimpiyatlara katılma hakkı elde etmesinin ardından yayınladığı mesajda, “Allahu Teala’nın örtünün vücut hatlarınız belli olmasın emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo’ya gidiyoruz diye sevineceksin. Dünya şampiyonu olsan ne yazar. Müslüman kadın adap ve haya sahibidir. Yaptığı her işte Allah rızası gözetir. Dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler. Erkekler huzurunda açık saçık olarak değil” dedi.

Birol Şahin kimdir: Birol Şahin 1960 yılında Düzce'de doğdu. İlk ve ortaokulu Kaynaşlı'da tamamladı. Düzce Ticaret Lisesi Muhasebe Bölümünü bitirdi. Askerlik görevini Adana 6.Kolordu Komutanlığı'nda yaptı. Kolordu'ya bağlı Özel Tim Komutanı koruması olarak görev aldı. Bu görevde Kolordu Komutanlığı tarafından üstün başarı belgesi ile ödüllendirildi. Milli Gençlik Vakıflarında aktif olarak görev yaptı. Amatör olarak futbol oynadı. Uzak Doğu sporlarından Karate ve Kung-fu ile uğraştı. Kaynaşlıspor'da As Başkanlık görevinde bulundu. 1991-1998 yılları arasında Refah Partisi Kaynaşlı Belde Başkanlığı yaptı. 1998-2001 Yılları arasında Fazilet Partisi Bolu İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Refah Partisi ve Ak Parti Siyaset Akademilerinde Eğitim alarak, akademileri başarıyla tamamladı. Arapça dil eğitimi aldı. 2001-2011 yılları arasında Ak Parti Kaynaşlı İlçe Başkanlığı yaptı. İlçe Başkanlığı döneminde, bir çok hizmetin getirilmesinde etkin rol oynadı.

Eğitim, sağlık, ulaşım, spor, turizm, tarım, hayvancılık, el sanatları ve daha birçok alanda hizmetlerin getirilmesine vesile oldu. Düzce merkez ve ilçelerin birçok sorununu gündeme taşıdı. 7 Haziran 2015 tarihinde Yapılan Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Düzce Bağımsız Milletvekili Adayı oldu. Evli ve 4 çocuk babasıdır.