Beşiktaş yönetimi Atiba için gelen transfer teklifini reddetti

KANADA Ligi'nden bir kulüp Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson için 700 bin Euro'luk teklifte bulundu. Beşiktaş yönetimi ise gelen bu teklifi reddetti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun transferlerle ilgili açıkladığı harcama limiti nedeniyle Boyd ve Lens gibi oyuncuları elden çıkarıp bütçe oluşturmaya çalışan Beşiktaş yönetimi, istediği teklifi hiç beklemediği bir oyuncusu için aldı.

700 bin dolar bonservis bedeli önerildi

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, 36 yaşında olmasına rağmen performansıyla takdir toplayan Atiba Hutchinson'a Kanada Ligi'nden bir kulüp talip oldu ve siyah-beyazlılara 700 bin dolar bonservis bedeli önerdi. Ancak Atiba'yı satmayı kesinlikle düşünmeyen yönetimin teklifi anında reddettiği öğrenildi.

Abdullah Avcı'nın vazgeçilmezi

Tecrübeli oyuncunun da Beşiktaş'ta mutlu olduğu ve ayrılığa sıcak bakmadığı belirtildi. Kanadalı yıldız, bu sezon 15 resmi maça çıkarken, orta sahadaki başarılı futbolunun yanı sıra hücuma 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Deneyimli oyuncu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın vazgeçilmezleri arasında yer aldı.