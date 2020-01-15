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Belhanda Galatasaray'ın elinde kaldı

Al Nassr, Belhanda transferi için Galatasaray ile görüştü ancak iki kulübün istediği rakam arasında büyük fark var.

Sezon başında Suudi Arabistan kulüpleriyle ismi anılan Belhanda için son olarak Al Nassr'ın birkaç gün önce Galatasaray ile görüştüğü iddia edildi. Bu gelişmenin ardından Suudi Arabistan basını Belhanda transferinin son durumuyla alakalı olarak gelişmeleri aktardı. 

Arada büyük fark var
Suudi Arabistan basınındaki haberlere göre, yapılan görüşmelerde herhangi bir yeni sonuç alınmadı. Belhanda'nın Suudi Arabistan'a transfer olma ihtimalinin şu an itibariyle düşük olduğu, Galatasaray'ın talepleriyle Suudi kulüplerinin önerileri arasında büyük fark olduğu öğrenildi. 

Belhanda'nın Galatasaray performansı
Belhanda bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 19 maçta forma giydi. Faslı futbolcu 19 maçta 5 gol attı ve 1 asist yaptı. Belhanda'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2021'e kadar devam ediyor. 

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