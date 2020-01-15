ABD Türkiye'den taşınacağız dedi ancak durum farklı çıktı

Türkiye'nin Rus S-400 alımı sonrası ABD Türkiye'yi programından çıkarmıştı. Türkiye'de parçaları üretilen jetler için ABD Türkiye'ye bağımlı durumunda...Türkiye'de üretimin bu yılın sonu kadar biteceği açıklanmıştı ancak bunun gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

ABD’li Defense One, Pentagon'un mart ayının sonuna kadar Türkiye’de gerçekleşen F-35 üretiminin tamamen biteceği açıklamasını yalanladı. Buna göre üretim, 2020 yılı boyunca sürecek.

Türkiye’yi, Rus S-400 alımından sonra F-35 programında çıkaran ABD, yine de jetlerin üretimi konusunda Türkiye’ye bağımlı olmaya devam ediyor. Pentagon’un Satın Alma ve İdame İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord, geçtiğimiz günlerde Türkiye’deki F-35 parça üretiminin tamamını Mart 2020’ye kadar ABD’ye taşınacağını duyurdu.

Taşınma 2020'nin sonuna kadar bitmeyecek

Ancak Pentagon’daki kaynaklardan gelen bilgilere göre, Lord’un bu iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Defense One’a Pentagon yetkilileri, F-35 parçalarının üretiminin ABD’ye taşınma işinin 2020 yılının sonuna kadar tamamlanmayacağı görüşünde.

En kritik parçalar Türkiye'de üretiliyor

Lockheed Martin ve Pratt, ürettiği F-35’lerin en önemli parçaları için Türkiye’yle birkaç yıldan fazla sürecek bir kontrata sahip. Pentagon yetkililerinden gelen bu bilgi, ABD’nin tüm yaptırım tehditlerine rağmen Türkiye’ye bağımlı olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Ondan fazla Türk firma, F-35’lerin 900’den fazla parçasını üretiyor. Türkiye’yi bu önemli üretim zincirinden çıkarmak da ABD’ye 500 ila 600 milyon dolarlık bir miktara mâl olacak.