Ferdi Kadıoğlu'ndan transfer iddialarına yanıt

Fenerbahçe’nin 20 yaşındaki genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu Hes Kablo Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’nin 20 yaşındaki genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, dün oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında ilk 11’de sahaya çıktı ve etkili bir oyun sergiledi. Paslarıyla takdir toplayan Ferdi Kadıoğlu, bir pozisyonda ise net bir fırsatı kaçırdı. Genç futbolcu, maçın ardından yaptığı açıklamada, “90 dakika oynadığım için mutluyum. Ancak galip gelemediğimiz için mutlu değilim. Gol atacak şansları yakaladık. Ben de pozisyona girdim ama değerlendiremedim. Her zaman gelimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum” diye konuştu.

Transfer iddiaları

Ferdi, hakkındaki transfer iddialarıyla ilgili bir şey duymadığını ve ilgilenmediğini söyledi. Başarılı futbolcu, “Kulübümün bana güven göstermesi, bana daha iyi hissettiriyor. Son zamanlarda sık sık oynuyorum ve daha fazlasını yapmak istiyorum. Bu konuda oldukça mutluyum” dedi.