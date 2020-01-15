Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başkanlara: Kavga yok israf yapmayın

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün futbolun sıkıntıları masaya yatırıldı. Erdoğan, kulüp başkanlarını 'Kavga etmeyin, israf yapmayın.' diyerek uyarırken zirveye damga vuran isim ise Berna Gözbaşı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve kulüp başkanlarını kabul etti.

Ekonomik olarak sıkıntı içinde olan kulüplerin, harcama limitleri ve Bankalar Birliği ile yaptıkları anlaşmalar da görüşmede gündeme geldi.

''Kavga etmek yok, siyaset üzerinden çözüm aramayın''

Sabah'ın haberine göre; Erdoğan'ın konuyla ilgili olarak, "Biz sizlerin her zaman yanındayız. Tüm desteği vermeye de hazırız. Ama sizler de harcamalarınızda dikkatli olun. Kavga etmek, siyaset üzerinden çözüm aramak yerine böyle çalıştaylarda bir araya gelin. Kaynaklarınızı israf etmeyin, tasarruflu kullanmaya gayret gösterin." tavsiyesinde bulunduğu öğrenildi.





''Tahtamız kapalı, elimiz ayağımız bağlı, çırpınıyorum"

Külliye'deki buluşmaya Süper Lig'in ilk ve tek kadın Başkanı Berna Gözbaşı damga vurdu. Türkiye İhracatçılar Derneği üyesi olması vesilesiyle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birçok yurt dışı gezisine katılan Kayserispor Başkanı Gözbaşı, "Kulüp zor durumda olunca beni öne attılar, her şeyle tek başıma mücadele etmek zorunda kalıyorum. Tahtamız kapalı, elimiz ayağımız bağlı, çırpınıyorum" diyerek yaşadığı sıkıntıları dile getirdi.





''İletişim Başkanlığı'ndan da bana destek vermesini istiyorum"

Ülkenin gönüllü elçisi olarak çalıştığının da altını çizen Berna Gözbaşı'nın, "İlk kadın başkan olarak büyük bir ilgi var. Türk kadınının gücünü dünyaya anlatıyorum. Amerika'dan, Portekiz'e kadar herkese röportajlar veriyorum. Ülkemi tanıtırken, İletişim Başkanlığı'ndan da bana destek vermesini istiyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.





Mehmet Sepil'den Erdoğan'a davet

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, 26 Ocak'ta Beşiktaş ile yeni statlarında oynayacakları ilk maça Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, o tarihte Afrika'da olacağını belirtip, "Berna Hanım da bizimle gelecek. Televizyondan izleriz" ifadelerini kullandı.





Gümüşdağ'dan iki öneri

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, buluşmada iki öneri sundu. Bunlardan ilki milli takımlara oyuncu veren kulüplerin teşvik amacıyla ödüllendirilmesi, ikincisi ise futbolcu ihraç eden kulüplere de destek verilmesi oldu. Öte yandan Gümüşdağ, UEFA'nın kulüplerine asker selamı nedeniyle verdiği kınama cezası için "Tahkim'e başvurduk. Biz kınanacak bir şey yapmadık, gurur duyulacak bir şey yaptık" dedi. Cumhurbaşkanının, "Doğru yapmışsınız" diye destek verdiği öğrenildi.