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Doğa Koleji'nde kriz çözülemedi İTÜ'ye satışı süreci de tıkandı

Doğa Koleji'nde aylardır süren kriz bir türlü bitmiyor. Öğretim yılının ilk günlerinde öğrencilerden peşin paraları toplayan Doğa Koleji, ekonomik süreci yönetemedi ve iflasın eşiğine geldi. İTÜ'ye satılan kolejin satış sürecinin de tıkandığı belirtiliyor.

Öğretmenlerin 5 aydır maaş alamadan çalıştığı eğitim kurumlarının sahibi, satış sürecini krize soktu.

5 aydır maaş yok

Öğretmenlerin 5 aydır maaş alamadığı Doğa Koleji'nin sahibi aynı zamanda müteahhitlik yapıyor.

Peşin toplanan paralar ne oldu

Öğrenci velileri, Doğa Koleji'nin sahibinin müteahhit olmasından rahatsız. Düzenledikleri eylemlerde yönetime tepki gösteren mağdur veliler, okulun paralarının başka alanlarda kullanıldığını iddia ediyor.

İTÜ Vakfı'na satış süreci tıkandı

Doğa Koleji'nin iflasa sürüklenmesinin ardından; eğitim kurumlarının satışı da gündeme geldi.Doğa Koleji yönetimi, İTÜ Vakfı ile masaya oturdu ve ön sözleşmeyi yaptı.Ancak devam eden süreçte Doğa Koleji'nin sahibi Ömer Saçaklıoğlu satışın gerçekleşmemesi masadan kalktı ve süreç yeni bir kriz doğurdu.

Daire sat, maaşları öde

5 aydır maaş alamayan Doğa Koleji öğretmenleri, eğitim kurumlarının sahibi tarafından yapılan lüks inşaatların görüntülerini paylaşarak isyanlarını dile getirmeye başladı.

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