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2020 memurlardan alınacak asgari yemek ücretleri yüzde 10 zamlandı

2020 yılı için memur ve sözleşmeli memurlardan alınacak asgari yemek ücretleri açıklandı. Memurun yemek ücreti yaklaşık yüzde 10 zamlandı. Memurlardan öğün başına 1.48-7.10 TL arasında yemek ücreti alınacak.

Resmi Gazete'de yer alan yönetmeliğe göre yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanacak.

Farklı yemeğe farklı tarife

Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınacak. Yemek hizmetlerini daha farklılaştırmak isteyen kurumlar memurlardan daha yüksek bir ücret tahsil edebilecek.

2020 memurlardan alınacak bedeller şöyle:

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