Fatih Terim'e transfer şoku! Galatasaray'ı değil La Liga'yı seçti

İtalyan ekibi Roma'nın Türk stoper Mert Çetin için yüksek kiralama bedeli istemesinin ardından Jeison Murillo'nun da Celta Vigo yolunu tutması stoper arayan Galatasaray'ı başka isme itti. Buna göre Galatasaray, Roma'nın bir diğer stoper Juan Jesus'u gündemine aldı.