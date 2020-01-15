Fatih Terim'e transfer şoku! Galatasaray'ı değil La Liga'yı seçti
Galatasaray'da Murillo'da sıcak bir gelişme yaşanıyor. Fatih Terim'in çok istediği Murillo, Galatasaray yerine La Liga'da oynamayı tercih etti.
Aslan'da Murillo'da sıcak bir gelişme yaşanıyor. Tuttomercato'da yer alan habere göre, İspanya La Liga'yı tanıdığı için Celta Vigo'da oynamak isteyen Murillo'nun Galatasaray'ı tercih etmediği ve Celta'da forma giyeceği öne sürüldü. Murillo'dan gelen haberin Fatih Terim'i üzdüğü gelen bilgiler arasında.
Hollanda takımlarından PSV Eindhoven yönetiminin, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan 27 yaşındaki İsviçreli oyuncu Ricardo Rodriguez için Milan ile temas halinde olduğu iddia edildi.
İtalya Serie A'daki temsilcilerimizden Cengiz Ünder, Milan'ın radarında. Sky Sport'a göre, Milan kulübü önümüzdeki günlerde milli futbolcu için Roma ile görüşme yapacak.
İtalyan ekibi Roma'nın Türk stoper Mert Çetin için yüksek kiralama bedeli istemesinin ardından Jeison Murillo'nun da Celta Vigo yolunu tutması stoper arayan Galatasaray'ı başka isme itti. Buna göre Galatasaray, Roma'nın bir diğer stoper Juan Jesus'u gündemine aldı.