Fenerbahçe'nin peşinden koştuğu Rodriguez'e dev talip!

Hollanda takımlarından PSV Eindhoven yönetimi, Milanlı yıldız Ricardo Rodriguez ile görüşmeler yapıyor.

Fenerbahçe'nin peşinden koştuğu 27 yaşındaki İsviçreli oyuncu Ricardo Rodriguez için Hollanda takımlarından PSV Eindhoven yönetimi, Milan ile temas kuruyor.

6 milyon Euro bonservis

Sky Italia'da yer alan habere göre, PSV'li yöneticiler Peter Fossen ve John de Jong, İtalyan kulübünün binasında Rodriguez'in menajeri ile görüşme gerçekleştirdi. Haberde görüşmenin olumlu ilerlediği, ancak satın alma opsiyonunun konuşulduğu belirtildi. İtalyan devi, 27 yaşındaki İsviçreli oyuncu için 6 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.