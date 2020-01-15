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Van merkezli 6 ilde düğmeye basıldı! FETÖ operasyonu

VAN merkezli 6 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına, Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitim alırken, mahrem imamlarla irtibatlı olduğu tespit edilen polis okulundan ihraç edilen öğrenci 8 örgüt üyesine yönelik çalışma başlatıldı.

6 ilde harekete geçildi

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin dün Van merkezli İstanbul, Adana, Konya, Erzurum ve Hatay illerinde yaptıkları eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 1 şüphelinin de arandığı belirtildi.

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