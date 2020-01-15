HABER /  SPOR

Prosinecki: Yeni gelen oyuncularla ligde kalmak için savaşacağız

İhlas Haber Ajansı

Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "Yeni gelen oyuncularla ligde kalmak için savaşacağız" dedi.

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

''Fenerbahçe'den gol yememek güzel''
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "Oyun anlamında bir şeylerin değiştiğini gördüm. Savaşan, koşan iyi bir takım vardı. Maçı iyi bitirdik. Fenerbahçe'den gol yememek güzel. Daha iyi gideceğiz. Önümüzde Alanya maçı var. Oradan puan almamız lazım. Yeni gelen oyuncularla ligde kalmak için savaşacağız. Antalya kampı bizim için iyi geçti. Takımın son 4 maçını izlediğimde davranışta sıkıntı olduğunu gördüm. Aslında iyi bir takımız. Beraber koşan bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün gol yemememiz çok önemliydi. Kanat oyuncularımız ve genç oyuncularımız iyi oyun çıkardı" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Diyanet'in faiz fetvasıyla ilgili Taha Akyol'un yazısı olay oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başkanlara: Kavga yok israf yapmayın
Doğa Koleji'nde kriz çözülemedi İTÜ'ye satışı süreci de tıkandı
2020 memurlardan alınacak asgari yemek ücretleri yüzde 10 zamlandı
Dolar 5.89'un üzerine tırmanmıştı! Piyasalar tarihi anlaşmaya kitlendi
İBB sözcüsü Murat Ongun'ndan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 'kredi' yanıtı
ÖNCEKİ HABERLER
Recep Aktuğ kızı Zeynep Aktuğ kimdir evli mi?
Adana'da baldıza cinsel tacizde yeni gelişme! Kızı görüp annesine anlatmış
Sergen Yalçın’dan Guilherme açıklaması
Fenerbahçe'nin peşinden koştuğu Rodriguez'e dev talip!
Birinci aşama anlaşmada tarife indirimi yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kulüpler Birliği üyelerini kabul etti
Yorumlar