Diyanet'in faiz fetvasıyla ilgili Taha Akyol'un yazısı olay oldu

Diyanet'in TOKİ konutlarına ilişkin faizli kredilere ‘caizdir’ diğerlerine 'caiz değildir' fetvasını eleştiren Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, fıkıhçıların ve finans uzamanlarının bir araya gelip yeniden faizi tartışmasını önerdi.

Diyanet İşleri, TOKİ kredilerine ilişkin faize onay verince kıyamet koptu. Diyanet’e göre, devlet bu kaynağı kamu bankalarından alıyor, devletin faizden para kazanma amacı olmadığına göre, bu faizli işlemler caizdir.

Tartışmalara katılan Karar yazarı Taha Akyol, bugünkü köşesinde Diyanet'in fetvasını değerlendirdi. Akyol, alınan kararı, "TOKİ kredilerinde kamu bankası zararda ise faiz caiz, kârda ise haram olabilir mi?" diyerek eleştirdi.

"Bu çağda zaruret değil mi?"

Fetvada geçen "İş kurmak veya genişletmek; ev, araba satın almak üzere kişi, kuruluş veya bankalardan alınan faizli krediler de bu kapsamdadır ve caiz değildir.” açıklamasına değinen yazar, "Peki bunlar bu çağda “zaruret” değil mi? diye sordu.

"Müslümanlar iktisadi güç olamadı" iddiası

1878 yılında banka kurmak isteyen Bosna müslümanlarının bu yüzden banka kurmadığı için iktisadi güç olamadığını savunan Akyol, Kanuni Sultan Süleyman döneminden ilginç bir örnek vererek yazısını tamamladı:

"Ekonomik çöküntü yaşanınca Ebussuud Efendi yüzde 12'ye kadar onay verdi"

"Kanuni Süleyman’ın para vakıflarında faizli işlem yapılmasını yasaklaması üzerine ekonomik çöküntü başladığını, Ebussuud Efendi’nin yüzde 12’ye kadar faizli krediye cevaz verdiğini daha önce yazdım, hatırlatmakla yetiniyorum.

Mahmut Esat Efendi’nin “Tarih-i İlm-i Hukuk” adlı son derece değerli bir eseri vardır; Yetkin Yayınları’ndan çıktı. Vesile olduğunda ayrıca yazacağım.

“Faizsiz bankacılık”ta “kâr payı” diye alınan veya verilen oranların ortalama faize denk olması, üzerinde durulması gereken konulardan biridir.

Fıkıhçıların kendi aralarında tartışması yetmez, kredi-finans uzmanlarıyla birlikte tartışmalıdırlar. Müslümanların kaderi geri kalmışlık olamaz."