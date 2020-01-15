Türkiye'nin konuştuğu Hasan için Sevilay Yılman 'Bu Hasan işinde tuhaflık var' dedi

Sosyal medyada yer alan videosunda; sokakta zor şartlarda yaşamasına rağmen yaşama sevincini kaybetmeyen Hasan M. için Habertürk yazarı Sevilay Yılman, "Miskinlikle eşdeğer bir ruh halidir" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada hızla yayılan videoda Hasan M.'yi tüm Türkiye konuştu. Babaannesini kaybettikten sonra sokaklarda yaşamak zorunda kaldığını, mendil satarak harçlığını çıkardığını ve parası olduğunda haftada bir kez otelde kalabildiğini söyledi.

Hasan M. videoda, “1,5 senedir dışarıda yaşıyorum. Param genelde olmuyor; ama olursa otelde kalıyorum. Allah’a çok şükür haftada bir param oluyor onunla da otelde kalıyorum. Bu vesileyle sıcak bir yorganın altında yatabiliyorum, duşumu alıyorum. Yani haftada bir kez de olsa temizliğimi yapabiliyorum” dedi.

Kaderciliğe övgüye eleştiri

Herkesin konuştuğu Hasan M.'yi kaleme alan Habertürk yazarı Sevilay Yılman farklı düşünüyor. "Bu Hasan olayında bir yanlışlık var" diyen Yılman, “Kaderciliğe” ve “çaresizliğe” övgü olduğu iddiasıyla eleştirdi.

Sosyal devlet ve bireysel başarı örneklerine ihtiyacımız var

Yılman, "Kimse kusura bakmasın ama bizim iki lokma, bir hırkacı sofi tevekkülcülerine değil… Daha iyi işleyen sosyal devlet ve bireysel bazda da aktif başarı örneklerine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Yüzyılın sofisi ilan edilmesi cahilliktir

Hasan'ın olumsuzlukların geçmesini bekleme geçmesini miskinlikle eşdeğer bir ruh hali olduğunu savunan yazar, "Böyle düşündüğü, yaşadıklarını böyle algıladığı için destek verilmesi ve hatta neredeyse “yüzyılın sofisi” falan ilan edilmesi ise düpedüz cahilliktir!" diye yazdı.

Ülke miskinler tekkesine döner

Hasan'a sloganvari yorumlarla destek verenleri akıl tutulması içinde olmakla eleştiren Yılman, bu durumda ülkenin “miskinler tekkesine” döneceğini düşünüyor.