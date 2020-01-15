Türkiye'de tüketicilerin yüzde 97'si alışveriş yorumlarını okuyor

Gün geçtikçe online ticaret yaygınlaşıyor. Online ticaretin büyük bir kısmını da giyim sektörü oluşturuyor. Tüketicilerin bu kategoride oldukça yoğun bir ilgi ve satın alma eğilimi göze çarpıyor.

Milyonlarca ürün ve alışveriş tutkununu tek bir çatı altında buluşturan GLAMI Türkiye'nin 5 binin üzerinde kullanıcının görüşlerini aldığı araştırmanın ikinci bölümünü açıkladı.

Türkiye en fazla yorum yazan okuyan oldu

Araştırmaya göre, moda alışverişini internet üzerinde yapan kullanıcılar arasında Avrupa'nın en fazla yorum yazan ve okuyan ülkesi olarak Türkiye zirvede yer alıyor.

Ülkemizdeki tüketicilerin yalnızca yüzde 3'ü yorumları hiç okumadığını belirtirken, geri kalan çoğunluk değişen aralıklarla yorumları okuduğunu aktardı.

Yorum yazanların oranı yüzde 90 ile zirvede yer alıyor

Araştırmaya katılanların yüzde 57'si ise yorumları her zaman okuduğunu ifade etti. Ayrıca yorum yazanlar arasında da Türkiye'deki kullanıcılar yüzde 90 ile zirvede yer alıyor. Katılımcıların ifadelerine göre, tüketicilerin yalnızca yüzde 5'i genellikle negatif yorumlarda bulunurken, yüzde 85 pozitif ya da nötr yorumlar yazıyor.

Türkiye'yi Yunanistan, Macaristan ve Çekya takip ediyor

Özellikle Doğu Avrupa'daki tüketicilerin daha fazla yorum okuduğu ve yazdığı görülen araştırmada, Türkiye'nin zirvede olduğu moda alışverişi yorumlarını okuyan kullanıcıların ülkeleri, Yunanistan, Macaristan ve Çekya şeklinde sıralanıyor.

Özellikle yeni neslin kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklere daha fazla güvendiğine dikkat çeken GLAMI Türkiye İletişim ve Marka Müdürü Melike Huska:

“Türkiye'deki kullanıcıların hem yorum yazma hem de okumada Avrupa'nın en önde gelen topluluğu olduğunu araştırmamız da ortaya koydu. E-ticaret sitelerindeki kullanıcı deneyimine uygun yorum bölümleri hem arama motoru optimizasyonuna hem de sayfaya gelen kullanıcının satın alma kararına pozitif etki ediyor” dedi.

Özellikle Z jenerasyonu, kullanıcılar tarafından üretilen içeriğe diğer tüm medya içeriklerine kıyasla daha fazla güveniyor ve satın alma kararını belirliyor.