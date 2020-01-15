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Borsa İstanbul yüzleri güldürüyor! BİST tüm zamanların rekorunu kırdı

Borsa İstanbul'dan sevindiren haberler peş peşe geliyor. BİST 121 bin 579 puanla tüm zamanların rekorunu kırdı. BİST dün de rekor seviyeye ulaşmıştı.

Borsa İstanbul rekor üstüne rekor haberleri ekonomi piyasasında yüzleri güldürmeye başladı.

BİST 121 bin 579 puan ile tüm zamanların rekorunu kırmış oldu.

Yükseliş serisine 2020 yılında da devam eden Borsa İstanbul en son 29/01/2018 tarihinde 121 bin 531 puanı görmüştü.

Yatırımcının ilgisi arttı

Ekonomideki olumlu gelişmelerle birlikte Borsa İstanbul'a da yatırımcıların ilgisi artmaya başladı. 

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