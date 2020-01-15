Burnunu kıran adamın eşine doğum yaptırdı! Doktor Gökhan insanlık dersi verdi

"Muayane esnasında hastanın yanında olmak istedi"

Gönen, M.B.'ye acil sezaryen gerektiği, bir an önce kayıt işlemini yaptırıp gelmesini, bu sırada da eşini muayene edeceğini söyledi. Israrla kayıt işlemi yaptırmak istemediği ve muayane esnasında hastanın yanında olmak istediği öne sürelen M.B., olumsuz yanıt alınca tartışma çıktı.