Burnunu kıran adamın eşine doğum yaptırdı! Doktor Gökhan insanlık dersi verdi
OSMANİYE'de hamile kadının kocası tarafından darbedilen Opr. Dr. Gökhan Gönen, doğumu yaptırdıktan sonra tedavi oldu.
Önceki gün saat 20.40 sıralarında, gebelik ve kanama nedeniyle eşini Osmaniye Devlet Hastanesi'nin doğumhane servisine getiren M.B., Opr. Dr. Gökhan Gönen'den eşini muayene etmesini istedi.
"Muayane esnasında hastanın yanında olmak istedi"
Gönen, M.B.'ye acil sezaryen gerektiği, bir an önce kayıt işlemini yaptırıp gelmesini, bu sırada da eşini muayene edeceğini söyledi. Israrla kayıt işlemi yaptırmak istemediği ve muayane esnasında hastanın yanında olmak istediği öne sürelen M.B., olumsuz yanıt alınca tartışma çıktı.
Diğer hastaların mahremiyeti açısından eşinin yanında bulunamayacağı belirtilen öfkeli koca M.B., Op. Dr. Gökhan Gönen'e saldırdı.
Önce doğumu yaptırdı sonra tedavi oldu
Konuyla ilgili açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, darbedilen Op. Dr. Gönen'in saldırganın eşine başarıyla müdahale edip sezaryenle doğumunu gerçekleştirdiği ve tedavisini bu aşamadan sonra yaptırdığını belirtti.