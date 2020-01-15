Sneijder Yolanthe Cabau'yu Emma Heesters ile aldatmış
Futbolu bırakan Wesley Sneijder, Hollanda basınına göre Yolanthe Cabau'yu genç şarkıcı Emma Heesters ile aldattı.
Daha önce aldatma iddiasıyla eşiyle boşanma aşamasına geldiği konuşulan Galatasaray'ın eski yıldızı 35 yaşındaki Sneijder, Hollanda basınının iddiasına göre önceki akşam Amsterdam'daki bir mekanda doğum gününü kutlayan şarkıcı Emma Heesters ile yakınlaştı.
''Batırdım! Birden fazla kez batırdım'': Daha önce boşanma kriziyle sık sık gündeme gelen ikiliden Sneijder, sosyal medya hesabından eşi Yolanthe Cabau ve oğlu Xess Xava'nın fotoğrafını paylaşıp, "Batırdım! Birden fazla kez batırdım. Gizliliğe saygı için söylüyorum. Henüz ayrılmadık" mesajını yazmıştı.
Şiddet olduğunu iddia etmişti: Eşinin soyadını sosyal medya hesaplarından aylar önce kaldıran Yolanthe Cabau'nun, daha önce aldığı ayrılık kararının arkasında şiddet olduğunu da iddia edilmişti.
Hollandalı şarkıcıyla aldattı: Instagram'da 300 bin, YouTube'da yaklaşık 2 milyon takipçisi olan 24 yaşındaki Hollandalı şarkıcı Emma Heesters yaptığı cover'lar ile adını duyurdu. 24 yaşındaki genç şarkıcının Attention isimli çalışması YouTube'da 10 milyon tıklanmaya ulaştı.