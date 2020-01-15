Sneijder Yolanthe Cabau'yu Emma Heesters ile aldatmış

''Batırdım! Birden fazla kez batırdım'': Daha önce boşanma kriziyle sık sık gündeme gelen ikiliden Sneijder, sosyal medya hesabından eşi Yolanthe Cabau ve oğlu Xess Xava'nın fotoğrafını paylaşıp, "Batırdım! Birden fazla kez batırdım. Gizliliğe saygı için söylüyorum. Henüz ayrılmadık" mesajını yazmıştı.