Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Birol Şahin MHP'deki başkanlar listesinden düşürüldü

MHP'nin A Milli Voleybol Takımı ile ilgili sosyal medya hesabından çirkin bir mesaj paylaştığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlattığı MHP'li Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, partinin başkanlar listesinden düşürüldü.

MHP, Tokyo’ya gidecek olan 'Filenin Sultanları'nı hedef alarak “Allahu Teala’nın örtünün vücut hatlarınız belli olmasın emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo’ya gidiyoruz diye sevineceksin” ifadelerinin kullanan Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'i başkanlar listesinden düşürdü. MHP, Şahin hakkında soruşturma başlatarak savunmasını istemişti.

MHP başkanlar listesinden düşürüldü

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Birol Şahin bugün başkanlar listesinden düşürüldü. Haberi duyuran MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz oldu. Durmaz konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Milletçe haklı gururumuz olan Filenin Sultanları halkında, yapmış olduğu çirkin paylaşımı nedeniyle; Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyin talimatlarıyla , Kaynaşlı Bld Başkanı Birol Şahin, belediye başkanları listemizden düşürülmüştür..Kamuoyuna saygıyla duyurulur...

Ne olmuştu?

Tokyo 2020'ye katılma hakkı kazanan A Milli Kadın Voleybol takımı için çok çirkin bir paylaşımda bulunup şunları yazmıştı:



Birol Şahin kimdir?

Şahin, geçmiş yıllarda Milli Gençlik Vakıfları’nda aktif olarak görev yaptı. 1991-1998 arasında Refah Partisi Kaynaşlı Belde Başkanı olan Şahin, 1998-2001 arasında Fazilet Partisi Bolu İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Şahin, 2014’te SP’nin belediye başkan adayı oldu.