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Filenin sultanları için edepsiz paylaşım! MHP o başkan için kararını verdi

MHP'den gelen son dakika habere göre Milli Kadın Voleybol takımı için edepsiz paylaşım yapan Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin parti başkanları listesinden düşürüldü. Birol Şahin'in istifası da istendi.

MHP'li Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Almanya'yı yenerek Tokyo'da olimpiyatlara katılma hakkı elde etmesinin ardından yayınladığı çirkin mesajla gündeme oturmuştu. Hakkında soruşturma başlatan MHP yönetimi başkanın ipini kesti. 

MHP kanadından gelen son dakika habere göre Birol Şahin, başkanlar listesinden düşürüldü. İstifası istenen Birol Şahin ile ilgili gelişmeyi MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, duyurdu. Durmaz konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Milletçe haklı gururumuz olan Filenin Sultanları halkında, yapmış olduğu çirkin paylaşımı nedeniyle; Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyin talimatlarıyla , Kaynaşlı Bld Başkanı Birol Şahin, belediye başkanları listemizden düşürülmüştür..Kamuoyuna saygıyla duyurulur..."

MHP'li başkan Tokyo 2020'ye katılma hakkı elde ederek Türkiye'yi gururlandıran Filenin sultanları için çirkin sözler sarfetmişti. 

Tepkilere rağmen yine bildiğini okudu

Tepkiler sonrasında attığı twiti silen Birol Şahin, bu kez gazetecilere açıklama yaptı. Kendini savunmaya çalışan Şahin, daha da batırdı ve şunları söyledi:

Bunu genel anlamda yazdım. Kamuoyu beni takip ediyor. Takipçimiz çok. Art niyet taşımıyoruz. Bizler İslam ülkesinde yaşıyoruz. Müslümanım diyenin uyması gereken kurallar vardır. Müslüman bir kişi öyle bir kıyafet giyip erkek huzuruna çıkamaz. Bu haram

Filenin sultanları için yaptığı edepsiz paylaşım şöyleydi:

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