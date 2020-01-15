İran'dan çok önemli ABD başkanı Donald Trump açıklaması

İRAN Dışişleri Bakanı Cevad Zarif yaptığı açıklamada Trump'ın, Süleymani'yi öldürmeyi 7 ay önce onayladığını söyledi.

Yeni Delhi'de konuşan Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmeyi 7 ay önce onayladığını söyledi.

Zarif, Trump'ın önerdiği yeni nükleer anlaşmanın ne kadar süreceğinden emin olmadığını ve ABD ile nükleer anlaşma için müzakere yapmakla ilgilenmediklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı ayrıca misilleme saldırısının gerçekleştiği gece ABD'ye İsviçre üzerinden bunun bir meşru müdafaa olduğuna ilişkin mesaj gönderdiklerini açıkladı. Dışişleri Bakanı Zarif 2015 yılında varılan nükleer anlaşmanın bugüne dek yapılan en iyi anlaşmalardan biri olduğunu söyledi.

Öte yandan Zarif ABD'den Irak'taki güçlerini çekmelerini talep etmediklerini belirtti.

Ruhani'den açıklama

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de önemli açıklamalarda bulundu. Ruhani dış güçlerin ortadoğuyu terk etmesi gerektiğini söyledi.

Ruhani ayrıca bugün ABD askerinin günde olmadığını yarın da AB güçlerinin tehlikede olabileceğini söyledi.