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Galatasaray'da Mbaye Diagne'ye dönüş yolu

Yaşadığı sakatlığın ardından çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Florin Andone'den haber bekleyen Galatasaray'da Andone sağlık testlerini geçemezse Mbaye Diagne'ye dönüş yolu açılacak.

Radamel Falcao'ya 3 yıl için 25 milyon Euro yatırım yapan Galatasaray, transferin son günü Diagne'yi Club Brugge'e kiralamıştı. Belçika'da piyasa yapması beklenen Senegalli golcü dibe vurdu ve kadro dışı bırakıldı.

Diagne için çare aranıyor
Club Brugge, 28 yaşındaki sorunlu forveti geri göndermek istiyor. Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da ise Fatih Terim ikinci yarı planlarını Diagne'siz yapıyor. Yönetim de bonservisine 10+3 milyon Euro ödediği oyuncu için çözüm yolu arıyor.

Andone olmazsa Diagne'ye dönüş yolu açılacak
Sabah'ın haberine göre; UEFA'ya bağlı organizasyonlarda bir sezonda üç takımda forma giymeye izin verilmediği için Diagne'ye kıta dışında (Suudi Arabistan ve Çin) kulüp aranıyor. Yöneticiler, "Club Brugge'de kalırsa 5 ay daha oynamayacak. O zaman yazın bu oyuncuyu nasıl satacağız?" diyerek endişelerini dile getiriyor. Yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan Florin Andone sağlık testlerini geçemezse, Mbaye Diagne'ye dönüş yolu açılacak.

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