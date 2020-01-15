İstanbul'da 127 milyon sahte ABD doları ele geçirildi! Büyük vurgun yapacaklardı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerinin Kağıthane ve Sarıyer'de düzenlediği operasyonda 127 milyon 500 bin sahte ABD doları ele geçirildi.

Makinelere el konuldu

Sahte para basımında kullanılan matbaa makinelerine el konulurken, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

Operasyonda biri FETÖ terör örgütü üyesi olmaktan ihraç edilmiş komiser yardımcısı olmak üzere 6 şüpheli yakalanmış ve çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturmanın devamında ise çeteyi finanse eden ve çetenin lideri olan A.A. , 10 Ekim günü bir otomobilin bagajına gizlenerek Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken Kapıkule Sınır Kapısında, çetenin firari olan 2 şüphelisi ise İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınmıştı. Çete lideri ve 2 çete üyesi çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.