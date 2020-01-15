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Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim yolda pompaya yansıyacak mı

Dolar ve petroldeki düşüş "acaba motorinde de düşüş olacak mı?" sorusunu gündeme getirdi. Devletin, “eşel mobil” uygulaması gereğince ÖTV’den (KDV dahil) 26 kuruş alacağı bulunduğu için bu gece, 23 kuruşu düşmesi öngörülüyor. Devletin, 3 kuruş alacağı kalacak. Pompa fiyatların “şimdilik” sabit kalacak.

Uluslararası piyasalarda sankinlik, ürün fiyatlarının gerilemesi, dolar ve petrol fiyatlarındaki gerileme motorinde indirimi gündeme getirdi. Motorinde, bu gece 22-23 kuruş indirim bekleniyor.

ABD ile İran arasında yaşanan şiddetli gerilim ve jeopolitik riskler uluslararası piyasalarda ürün (motorin ve benzin), Brent petrol ve yurt içinde dolar kurunu artırmıştı. Motorinin, 6 Ocak’ta uluslararası piyasalarda tonu 630 dolara kadar çıkmış aynı günlerde Brent petrol, 70 doları aşmıştı.

Uluslararası piyasalar rahatladı

ABD ile İran arasındaki gerilimin bir derece sona ermesi ve risklerin azalması piyasaları biraz olsun rahatlattı. Motorinin ton fiyatı, 585 dolara kadar inerken brent petrol de 64 dolar düzeyinde işlem görüyor.

Uluslar arası piyasalarda benzin fiyatı da düştü. Benzinin tonu, 6 Ocak’ta 627 dolardı. 15 Ocak itibarıyla 609 dolara kadar indi.

Motorinde indirim

Ürün fiyatlarının gerilemesi ve dolardaki düşüş motorinde 22-23 kuruş indirimi gündeme getirdi. Devletin, “eşel mobil” uygulaması gereğince ÖTV’den (KDV dahil) 26 kuruş alacağı bulunuyor. Bu gece, 23 kuruşu düşmesi öngörülüyor. Devletin, 3 kuruş alacağı kalacak. Pompa fiyatların “şimdilik” sabit kalacak.

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