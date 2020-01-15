Hazine ve Maliye Bakanlığı merkezi yönetim bütçesini açıkladı

2018 yılı Ocak-Aralık döneminde 72,8 milyar lira açık veren merkezi yönetim bütçesi, 2019 yılı Ocak-Aralık döneminde ise 123,7 milyar TL açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Merkezi yönetim bütçesi 2019'da 123,7 milyar TL açık verdi Aralık ayında ise bütçe dengesi 30,8 milyar TL açık verirken, 26,6 milyar TL faiz dışı açık verdi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

-2018 yılı Aralık ayında 18,3 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Aralık ayında 30,8 milyar TL açık vermiştir. 2018 yılı Aralık ayında 16,2 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 2019 yılı Aralık ayında 26,6 milyar TL faiz dışı açık verilmiştir. 2019 yılı Aralık ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 oranında artarak 73,3 milyar TL olmuştur. Bütçe giderleri ise yüzde 21,8 oranında artarak 104,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

-2019 yılı Aralık ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,3 oranında artarak 60,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 19,8 oranında artarak 99,9 milyar TL olmuştur.

Ocak-Aralık 2019 dönemi bütçe verileri

-2018 yılı Ocak-Aralık döneminde 72,8 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Ocak-Aralık döneminde 123,7 milyar TL açık vermiştir.

-2018 yılı Ocak-Aralık döneminde 1,1 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2019 yılı OcakAralık döneminde 23,8 milyar TL faiz dışı açık verilmiştir.

-2019 yılı Ocak-Aralık döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 oranında artarak 875,8 milyar TL olmuştur. Bütçe giderleri ise yüzde 20,3 oranında artarak 999,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

-2019 yılı Ocak-Aralık döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 oranında artarak 673,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 18,9 oranında artarak 899,5 milyar TL olmuştur.