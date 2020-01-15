Trabzonspor'da Onazi ile yollar ayrıldı

Trabzonspor, Ogenyi Onazi'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Onazi'nin sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi. Denizlispor ile anlaşmaya varan Ogenyi Onazi, Trabzonspor taraftarına veda etti.

Onazi'den veda açıklaması

Onazi, yaptığı veda açıklamasında ''Bana ilk günden bu yana gösterdiğiniz saygıyı ve tutkuyu asla unutmayacağım. Kalbimde her biriniz için ayrı bir yer var. Hepinize mutluluklar diliyorum çünkü siz bunu hak ediyorsunuz. Bu sezon için iyi şanslar.'' ifadelerini kullandı.

KAP bildirim geldi

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Şirketimiz ile Ogenyi Eddy Onazi arasındaki, 04.08.2016 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir."